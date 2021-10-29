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Дину Аверину не пустили к рекорду

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 00:00
28 октября. Китакюсю. Выступление Дины Авериной. Фото Getty Images
28 октября. Китакюсю. Выступление Дины Авериной. Фото Getty Images
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На чемпионате мира судьи снова выставили неоднозначные оценки российской гимнастке, не позволив ей превзойти историческое достижении Евгении Канаевой
Дина Аверина. Дине Авериной не дали побить рекорд всех времен. На оценки снова пришлось подавать протест

Лидер сборной России Дина Аверина пополнила свою коллекцию медалей еще двумя наградами чемпионата мира, который на этой неделе проходит в японском Китакюсю. Вчера 23-летняя спортсменка завоевала золото в упражнениях с булавами и серебро — с лентой. Днем раньше Дина стала первой в упражнениях с мячом и обручем.

Однако не все из этих результатов вызвали прилив энтузиазма у болельщиков. Ведь у Авериной был шанс побить на ЧМ-2021 «вечное» достижение соотечественницы Канаевой, которая за время своей великолепной карьеры становилась чемпионкой мира 17 раз. Дина по итогам четверга стала 16-кратной. Но на нынешнем турнире у нее остался всего один вид — личное многоборье. А это значит, что она в лучшем случае сможет лишь повторить рекорд Канаевой.

Планы Дины Авериной нарушило поражение от белоруски Алины Горносько в упражнении с лентой. Причем судейские оценки снова, как и на недавней Олимпиаде в Токио, вызвали вопросы. Российская сторона подала протест, но он был отклонен. «Повторилось то же самое, что на Олимпийских играх, — приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой. — Дина блестяще сделала «ленту», но ей поставили оценку на 0,05 меньше, чем другой девочке. Но это не ее оценка, так как были выполнены все сложности».

Самые титулованные гимнастки в истории чемпионатов мира

Спортсменка

Страна

Годы

З

С

Б

Всего

Евгения Канаева

Россия

2007-2011

17

1

0

18

Дина Аверина

Россия

2017-2021

16

3

1

20

Яна Кудрявцева

Россия

2013-2015

13

3

0

16

Александра Тимошенко

СССР

1989-1991

10

2

0

12

Ольга Капранова

Россия

2003-2009

10

1

1

12

Лидеры по индивидуальным медалям в истории чемпионатов мира

Спортсменка

Страна

Годы

З

С

Б

Всего

Дина Аверина

Россия

2017-2021

14

3

1

18

Евгения Канаева

Россия

2009-2011

13

1

0

14

Яна Кудрявцева

Россия

2013-2015

11

3

0

14

Елена Витриченко

Украина

1993-1999

?9

5

4

18

Галима Шугурова

СССР

1969-1977

?9

4

1

14

Мария Гигова

Болгария

1967-1973

?9

2

2

13

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