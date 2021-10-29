Дину Аверину не пустили к рекорду
Лидер сборной России Дина Аверина пополнила свою коллекцию медалей еще двумя наградами чемпионата мира, который на этой неделе проходит в японском Китакюсю. Вчера 23-летняя спортсменка завоевала золото в упражнениях с булавами и серебро — с лентой. Днем раньше Дина стала первой в упражнениях с мячом и обручем.
Однако не все из этих результатов вызвали прилив энтузиазма у болельщиков. Ведь у Авериной был шанс побить на ЧМ-2021 «вечное» достижение соотечественницы Канаевой, которая за время своей великолепной карьеры становилась чемпионкой мира 17 раз. Дина по итогам четверга стала 16-кратной. Но на нынешнем турнире у нее остался всего один вид — личное многоборье. А это значит, что она в лучшем случае сможет лишь повторить рекорд Канаевой.
Планы Дины Авериной нарушило поражение от белоруски Алины Горносько в упражнении с лентой. Причем судейские оценки снова, как и на недавней Олимпиаде в Токио, вызвали вопросы. Российская сторона подала протест, но он был отклонен. «Повторилось то же самое, что на Олимпийских играх, — приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой. — Дина блестяще сделала «ленту», но ей поставили оценку на 0,05 меньше, чем другой девочке. Но это не ее оценка, так как были выполнены все сложности».
Самые титулованные гимнастки в истории чемпионатов мира
|
Спортсменка
|
Страна
|
Годы
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Евгения Канаева
|
Россия
|
2007-2011
|
17
|
1
|
0
|
18
|
Дина Аверина
|
Россия
|
2017-2021
|
16
|
3
|
1
|
20
|
Яна Кудрявцева
|
Россия
|
2013-2015
|
13
|
3
|
0
|
16
|
Александра Тимошенко
|
СССР
|
1989-1991
|
10
|
2
|
0
|
12
|
Ольга Капранова
|
Россия
|
2003-2009
|
10
|
1
|
1
|
12
Лидеры по индивидуальным медалям в истории чемпионатов мира
|
Спортсменка
|
Страна
|
Годы
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Дина Аверина
|
Россия
|
2017-2021
|
14
|
3
|
1
|
18
|
Евгения Канаева
|
Россия
|
2009-2011
|
13
|
1
|
0
|
14
|
Яна Кудрявцева
|
Россия
|
2013-2015
|
11
|
3
|
0
|
14
|
Елена Витриченко
|
Украина
|
1993-1999
|
?9
|
5
|
4
|
18
|
Галима Шугурова
|
СССР
|
1969-1977
|
?9
|
4
|
1
|
14
|
Мария Гигова
|
Болгария
|
1967-1973
|
?9
|
2
|
2
|
13
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