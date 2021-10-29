Дину Аверину не пустили к рекорду

На чемпионате мира судьи снова выставили неоднозначные оценки российской гимнастке, не позволив ей превзойти историческое достижении Евгении Канаевой

Лидер сборной России Дина Аверина пополнила свою коллекцию медалей еще двумя наградами чемпионата мира, который на этой неделе проходит в японском Китакюсю. Вчера 23-летняя спортсменка завоевала золото в упражнениях с булавами и серебро — с лентой. Днем раньше Дина стала первой в упражнениях с мячом и обручем.

Однако не все из этих результатов вызвали прилив энтузиазма у болельщиков. Ведь у Авериной был шанс побить на ЧМ-2021 «вечное» достижение соотечественницы Канаевой, которая за время своей великолепной карьеры становилась чемпионкой мира 17 раз. Дина по итогам четверга стала 16-кратной. Но на нынешнем турнире у нее остался всего один вид — личное многоборье. А это значит, что она в лучшем случае сможет лишь повторить рекорд Канаевой.

Планы Дины Авериной нарушило поражение от белоруски Алины Горносько в упражнении с лентой. Причем судейские оценки снова, как и на недавней Олимпиаде в Токио, вызвали вопросы. Российская сторона подала протест, но он был отклонен. «Повторилось то же самое, что на Олимпийских играх, — приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой. — Дина блестяще сделала «ленту», но ей поставили оценку на 0,05 меньше, чем другой девочке. Но это не ее оценка, так как были выполнены все сложности».

Самые титулованные гимнастки в истории чемпионатов мира

Спортсменка Страна Годы З С Б Всего Евгения Канаева Россия 2007-2011 17 1 0 18 Дина Аверина Россия 2017-2021 16 3 1 20 Яна Кудрявцева Россия 2013-2015 13 3 0 16 Александра Тимошенко СССР 1989-1991 10 2 0 12 Ольга Капранова Россия 2003-2009 10 1 1 12

Лидеры по индивидуальным медалям в истории чемпионатов мира