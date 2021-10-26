«На чемпионате мира нам важно сильно не расслабиться и не наделать глупых ошибок»

Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина — о соревнованиях в Японии, смене поколений и отвращении к мужской художественной гимнастике.

Японский город Китакюсю стал гимнастической Меккой в этом году. Совсем недавно здесь закончился чемпионат мира по спортивной гимнастике, а в среду стартует мировое первенство по художественной гимнастике. Долгожданный постолимпийский старт, где многие болельщики ожидали увидеть реванш российских спортсменов после спорного судейства в Токио-2020. Правда, ни представительницы Израиля Линой Ашрам, ни командниц из сборной Болгарии на ЧМ не будет. Тем не менее у сестер Авериных и в групповых упражнениях у России будут достойные конкуренты. Об этом в интервью «СЭ» рассказала пятикратная чемпионка мира, вице-чемпионка Игр в Атланте-1996 Яна Батыршина.

Очень жаль сборную Болгарии

— Вам не кажется странным, что ЧМ не будут показывать на российском телевидении? По данным Минспорта, художественная гимнастика — 11-й вид спорта по массовости в стране. Хоккей, фигурное катание и биатлон далеко позади, но ЧМ по этим видам спорта — обязательная программа для ТВ.

— Это камень и в мой огород, так как я работаю на «Матч ТВ». Мы должны были показать эти соревнования, согласна с вами. По всем раскладам. Почему вышло иначе? Нет официального ответа от руководства телеканала. Я верю, что не получилось не потому, что нам это не нужно или неинтересно, а просто не смогли договориться. Сделав при этом все возможное.

— Сегодня стало известно, что сборная Болгарии снялась с групповых упражнений на ЧМ из-за травмы Лауры Траатс. Как вы на это отреагировали?

— Мне очень жаль сборную Болгарии. Обидно, когда одна девушка получила травму, а вся команда снимается. Конечно, очень хотелось увидеть соперничество России и Болгарии, но я бы не стала искать в этой ситуации подводные камни. Так получилось, что и в личном многоборье, и в командном первенстве наши основные конкуренты отсутствуют. Но после этого не стоит говорить, что ЧМ стал неинтересен. Во всех видах много достойных спортсменок, которые будут бороться с нами за медали. Все остальные сильнейшие приехали в Японию.

К тому же это первый ЧМ с 2000 года, который проводится в год Олимпиады (из-за переноса Игр). Всегда интересно спустя два месяца после Игр вновь увидеть мировых лидеров. Смогут ли они выдать два суперстарта за такой короткий период времени, будут ли какие-то изменения в их программах? Поэтому я с радостью буду следить за ЧМ. Уже нашла вариант, где можно будет посмотреть прямую трансляцию.

— Тяжело россиянкам будет соревноваться на фоне усталости после Токио?

— Я видела выступление Дины и Арины в Москве на турнире Olympico Cup. У меня сложилось такое впечатление, что они отдыхали не 10 дней после Токио, а два месяца. Настолько яркие, воздушные, легкие. Хочется, чтобы они на таком же позитиве выступили и в Китакюсю. Думаю, они чувствуют, что все их поддерживают. Что касается командного первенства, то наш состав обновился по сравнению с Играми. Вернулась олимпийская чемпионка Мария Толкачева, тяжело переболевшая коронавирусом. Плюс присоединились Ольга Карасева и Полина Орлова. Но мне кажется, что все будет в порядке. Новые девушки уже адаптировались в команде, смена поколений по традиции проходит плавно.

Важно сильно не расслабиться и не наделать глупых ошибок. В любом случае перед поездкой на ЧМ у всех в голове мелькала мысль взять реванш у Болгарии, а во вторник они узнали, что их не будет. Но, учитывая, что Ирина Александровна Винер находится с командой в Японии, настрой у всех будет правильным. Она точно не даст расслабиться.

Время Крамаренко еще придет, она возьмет свое

— После ЧМ в художественной гимнастике вводятся новые правила. Тяжело ли Авериным будет к ним приспособиться?

— Я в них сильно не вникала, но, насколько я понимаю (после ряда консультаций), Дине и Арине будет гораздо сложнее приспособиться к новым правилам, чем Лале Крамаренко и Дарье Трубниковой — нашим третьему и четвертому номерам. Дело в том, что в новых правилах акцент будет делаться на трудность тела. В нынешних правилах акцент делается на риски, трудности, ловли. С этим у сестер Авериных все в порядке. Они с детства суперпрофессионалы в этих элементах. Сейчас все будет оцениваться через тело. У Крамаренко и Трубниковой даже есть фирменные элементы, которые признала международная федерация и дает за них надбавки. Это именно упражнения на гибкость тела. У Дины и Арины нет таких элементов в арсенале. Им будет сложнее приспособиться, но девочки настолько трудолюбивые и уникальные, что они могут перестроиться. Все покажет работа. Девочки заявили, что они хотят продолжать до Парижа-2024, поэтому им надо попробовать.

Просто у Дины была проблема со спиной. Сейчас она ее не беспокоит, как она говорит. Но чисто из-за травмы у нее не получится делать все элементы на спину, как это делает Крамаренко, которая вся изгибается, перегибается. Это ее фирменный стиль.

— Вы не удивились решению не повезти Лалу Крамаренко запасной на ЧМ?

— Я удивилась, что у сборной Болгарии нет запасной в командном первенстве. По идее в этом виде программы должна быть запасная. Они не повезли и ошиблись. Что касается Лалы, то ее время придет. Она еще свое возьмет.

От испанского направления мужской художественной гимнастики меня выворачивает наружу

— Минспорта утверждает, что в нашей стране художественной гимнастикой занимаются около 10 тысяч мальчиков. Есть ли олимпийские перспективы у мужской художественной гимнастике?

— Честно, не знаю. Нам бы сохранить прописку, чтобы женская художественная гимнастика осталась в программе Игр. После всех этих скандалов. Последние годы ходит много слухов, что МОК хочет лишить нас даже двух комплектов медалей. Поэтому о перспективах мужчин говорить рановато.

— А в целом ваше отношение к мужской художественной гимнастике?

— В мужской художественной гимнастике есть два направления: японское и испанское. Японское застала даже я. Оно больше похоже на акробатику. У них маленькие обручи, булавы, они выступают в трико. Все по-мужски, по-силовому, по-настоящему. По этой дисциплине проводятся чемпионаты мира. Да, законодателями мод являются японцы, но и у нас есть свой чемпион мира — Александр Буклов. А вот про испанское направление теплых слов сказать не могу. Честно, меня выворачивает наружу, когда я это вижу. Меня все ругают, что я нетолерантна, но не могу на это смотреть. Когда мужчины выходят все в стразах, в женских облегающих костюмах, делают женские элементы... Мне становится плохо. Знаю, что в России развивается японское направление. Это правильно, ничего плохого в этом не вижу. Только не испанское. Пожалуйста.

Расписание чемпионата мира

27 октября, среда

4.00 Обруч, мяч (квалификация)

13.15 Обруч (финал)

14.00 Мяч (финал)

28 октября, четверг

4.00 Лента, булавы (квалификация)

13.15 Булавы (финал)

14.00 Лента (финал)

29 октября, пятница

0.50 Групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав)

30 октября

8.30 Личное многоборье

31 октября

11.30 Группы (5 мячей, 3 обруча)

12.20 Группы (2 пары булав)