Новые правила плохо подходят Авериным. После чемпионата мира сестер снова ждут проблемы

В следующем цикле будет цениться трудность элементов и артистизм — это идеально для Лалы Крамаренко.

После проигрыша в Токио Дина и Арина Аверины забыли о своих проблемах со здоровьем и олимпийском разочаровании и засобирались на Игры-2024 в Париж, чтобы завоевать заслуженные медали. Нужно это на самом деле гимнасткам или нет, решать только им. Но здесь появляется еще один фактор, который серьезно может помешать нашим лидерам осуществить задуманное, — правила нового цикла. Разбираемся, насколько все поменяется в художественной гимнастике и кому нововведения будут максимально выгодны.

Секрет побед Авериных

Из всех субъективных видов спорта с точки зрения правил художественная гимнастика находится в особом положении. Регламенты и стоимость элементов здесь кардинально меняются каждые четыре года, а в правилах часто досконально не разбираются даже гимнастки и их личные тренеры. Четыре года — как раз то необходимое время, чтобы адаптироваться к новой ситуации и начать выигрывать. Получается, что все начинают делать очень похожие программы, так что становится сложно выделить новаторов. Международная федерация гимнастики объясняет постоянную смену правил желанием развивать спорт, чтобы в нем происходила смена лидеров и развитие упражнений.

При этом на первый план выходит элемент везения — подходят ли определенной гимнастке новые правила или нет. Если ты круто владеешь предметом и сейчас это поощряется, значит, это твоя эпоха. Если нет, то ничего не поделать — так получилось. Дина и Арина Аверины в 2017 году смогли стать лидерами мировой художественной гимнастики, задав такую высокую планку в плане владения предметом, что дотянуться до нее у других гимнасток не получалось долгие годы.

Постепенно это начало удаваться Линой Ашрам, которая и ухватилась за эту возможность на Олимпиаде в Токио. Израильтянку обвиняли в недотянутости и резкости, но предметами они владела мастерски. И если посмотреть не только на выступления в Японии, но и на предыдущие старты, то можно увидеть, как Линой подбиралась к Авериным. Хотя это не значит, что ее победа в Токио не вызывает вопросов. Но есть и контрпример — чемпионка мира в упражнении с лентой Александра Солдатова так и не смогла приспособиться к новым правилам. Ей как раз больше подходила та эпоха, когда выступали Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева. Правда, тогда Саша была только третьим номером сборной.

В конце октября в японском городе Китакюсю пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике — последний крупный старт по правилам 2017-2021 годов. Не хочется слишком уж сильно сгущать краски, но это может быть стать заключительным соревнованием для Авериных, если они не смогут приспособиться к будущим реалиям. Уже буквально через несколько дней после этого в Москве по новым правилам пройдет Кубок России. Дина и Арина вряд ли успеют к нему подготовиться, но это не главное.

Лала Крамаренко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Крамаренко выиграет от новых правил

Нужно конкретнее разобраться в новых регламентах судейства. В отличие от предыдущего цикла, работа с предметом будет оцениваться гораздо меньше — главными будут трудность элементов и артистизм. Это сильно отличается от того, что было в прошедшие пять лет. При этом появится отдельная бригада судей, которые будут оценивать артистизм. По сути, это повторение правил до 2016 года, когда хореография и музыкальность тоже считались отдельно. Еще одно нововведение — элементы теперь могут быть сдвоенными, например, когда один поворот сразу переходит в другой.

Кстати, именно всем этим Лала Крамаренко и выиграла у Дины и Арины ленту на соревнованиях Olympico Cup 2021. Трудность тела в день многоборья у гимнастки превысила восемь баллов — даже неопытному зрителю было заметно невероятное количество поворотов в упражнении спортсменки. В пользу того, что новые правила подойдут чемпионке мира среди юниоров, говорит даже ее фирменный элемент — пируэт с согнутой ногой. За каждые 180 градусов в таком повороте будут давать от 0,5 балла.

Новые положения подойдут не только Крамаренко, но и другим сборницам, которые только и ждут момента, когда смогут выйти в лидеры. Среди них — Дарья Трубникова и Анастасия Симакова. Авериным, к сожалению, будет непросто подстроиться под обновленные правила — они с детства были хороши именно в трудности предмета. Особенно это касается Дины, у которой проблемы со спиной. Они временно могли сойти почти на нет, но вряд ли позволят гимнастке воспользоваться нововведениями по максимуму.

Будем ли мы при новой системе судейства видеть такие же ошеломляющие оценки? Пока непонятно, ведь стоимость элементов тоже поменяется. Возьмем, например, какой-нибудь гипотетический прыжок, который раньше оценивался в 0,5 балла. Предположим, за четыре года его приноровились исполнять большинство гимнасток. Теперь вполне вероятно, что его стоимость снизят. А некоторые другие элементы, наоборот, могут вырасти в стоимости.

Смена правил — полезная идея, позволяющая художественной гимнастике развиваться. Но, с другой стороны, такой регламент работы жесток по отношению к «художницам» — получается, что лучшие спортсменки цикла рискуют остаться без заслуженных наград. Дина и Арина Аверины пять лет тянули за собой всех остальных гимнасток, но в конце могут не получить того, к чему они шли. И это на самом деле как раз ожидаемое следствие той драмы, которая развернулась в Токио.