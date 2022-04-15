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Сегодня, 12:45

Винер-Усманова обратилась к Министерству спорта: «Нам необходимо обязательное финансирование и поддержка!»

Винер-Усманова заявила о необходимости финансовой поддержки для мотивации спортсменов
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерация художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова обратилась к Министерству спорта.

«В Министерстве спорта говорят, что финансирование подобных мероприятий невозможно, так как участвует второй состав. Нам необходимо обязательное финансирование и поддержка. Для мотивации спортсменов нам необходима финансовая поддержка. Для обеспечения качественного тренировочного процесса необходимо участие в международных соревнованиях на территории России. От Москвы до самой окраины. С приглашением региональных сборных.

Мы столкнулись с тем, что сборная России не может принимать участие в российских соревнованиях, так как участниками соревнований могут быть только представители региональных команд. Мы должны максимально быстро, в течение 2-3 дней, находить решение. Иначе стагнация спорта неизбежна», — заявил Винер-Усманова.

Ирина Винер-Усманова
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