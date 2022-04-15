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Сегодня, 12:35

Винер-Усманова предложила создать альтернативу Кубку мира в России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова предложила создать альтернативу Кубку мира в России.

«Мы понимаем, на какие политические вызовы мы должны дать ответ в области спорта высших достижений. Все сформулированные инициативы должны быть поддержаны. Мы бы хотели выступить с инициативой проведения в России уже с апреля этого года альтернативных соревнований Кубку мира и назвать их Кубок России. С приглашением иностранных участников, которые с удовольствием будут приезжать на наши турниры. И, конечно, по понятным причинам, не первым составом», — сказал Винер-Усманова.

Напомним, что 7 марта Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях.

Ирина Винер-Усманова
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