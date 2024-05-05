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Сегодня, 13:18

Гимнастки из Франции, Венгрии и Китая приняли участие в турнире на призы Назаренковой в Москве

Алина Савинова
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Более 150 спортсменок из шести стран мира приняли участие в турнире по художественной гимнастике Elegance на призы Елизаветы Назаренковой.

Соревнования прошли в Москве. На них выступили гимнастки из ОАЭ, Венгрии, Франции, Китая, Казахстана и России. Главным судьей турнира была Любовь Бернат (Венгрия).

«Турнир прошел на очень высоком уровне, многие дети, родители и тренеры подходили ко мне и благодарили, за то что у них была такая прекрасная возможность — выступать на одном ковре и соревноваться с зарубежными гимнастками, при этом не выезжая за пределы Москвы», — приводит ТАСС слова Назаренковой.

Чемпионка Азии отметила, что такие турниры важно проводить в целях популяризации и развития художественной гимнастики на территории России, привлечения детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также укрепления международных связей с дружественными странами.

Также в рамках турнира в качестве благотворительной поддержки прошли соревнования детей с особенностями развития по адаптивной художественной гимнастике.

Источник: ТАСС
Художественная гимнастика
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