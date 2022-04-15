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Винер-Усманова рассказала о помощи ДНР и ЛНР от Федерации художественной гимнастики России

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о помощи ДНР и ЛНР.

«Хочу сказать по поводу Донецка и Луганска. Мы сразу же отправили туда две фуры от Федерации художественной гимнастики и пригласили сюда тренироваться девочек из Донецка. Где-то человек 15 тренируются у нас во Дворце. Они очень довольны и будут участвовать в соревнованиях», — сказала Винер-Усманова.

Напомним, что в начале марта Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях.

Ирина Винер-Усманова
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