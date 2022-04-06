Винер-Усманова заявила, что боится за будущее мировой художественной гимнастики

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Спорт вне политики: почему мировые принципы терпимости и уважения не действуют в отношении российских спортсменов?» заявила, что боится за будущее мировой художественной гимнастики.

«Нас хотели остановить в программе, убрали сложные элементы, вставили те, что могут делать все, — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС. — Мы много лет приспосабливаемся. Сейчас поменяли всю программу, сделали то, что было, когда выступали Кабаева, Чащина. Мы делаем свою программу и увидим, какая лучше и кто достоин стоять на пьедестале. Вне политики — это записано. И то, что нарушается вся система спорта, невозможно передать, как это отвратительно действует и на нас, и на весь мир. Не знаю, сохранятся ли Олимпийские игры, но очень боюсь за художественную гимнастику».

Напомним, что 7 марта Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях.