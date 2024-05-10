Гимнастки Аверины рассчитывают восстановиться от травм к осени

Многократные чемпионки мира и Европы Арина и Дина Аверины рассчитывают, что смогут оправиться от травм к осени 2024 года.

«Если [говорить] конкретно, то нет понимания, когда выйдем на ковер. Восстановление будет долгим и тяжелым. Никто не знает, как я и Ариша будем восстанавливаться. Поживем — увидим», — передает слова Дины Авериной ТАСС.

«Надеемся, осенью уже восстановимся», — добавила Арина Аверина.

Ранее 25-летние гимнастки объявили о завершении спортивной карьеры. На счету Дины Авериной серебро Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира и десять первых мест на чемпионатах Европы. Арина Аверина пять раз побеждала на мировых первенствах и девять раз выигрывала на чемпионатах Европы.