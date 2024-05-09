Сестры Аверины посетят парад Победы в Москве

Гимнастки Дина и Арина Аверины посетят Красную площадь в День Победы.

«Холод не повлияет на планы празднования Дня Победы. Пойдем на Красную площадь смотреть парад, первый раз в жизни у нас наконец-то это получится. К нам приехали в Москву родители, мы вместе соберемся и будем гулять, наслаждаться этим праздником», — приводит слова Дины Аверной ТАСС.

«Если даже будет снег или мелкий дождь, мы все равно пойдем», — добавила Арина.

Ранее сестры Аверины приняли решение о завершении спортивной карьеры. Сестрам Авериным по 25 лет. На счету Дины Авериной, помимо серебряной награды Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина 5 раз становилась чемпионкой мира и 9 — чемпионкой Европы

Ранее сестры Аверины заявили, что планируют организовать собственное шоу в Москве осенью 2024 года.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что Арина и Дина Аверины завершили карьеру.