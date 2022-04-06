Глава ФСГР рассказал об иске в CAS от Федерации художественной гимнастики России

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов в разговоре с «СЭ» рассказал об исках российских спортивных федераций в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отстранений российских спортсменов от международных соревнований.

«Федерация спортивной гимнастики России в международной федерации представляет интересы всех гимнастических дисциплин, включая и интересы художественной гимнастики. В этом смысле считайте, что мы подали иск от батута, акробатики и художественной гимнастики. Иск, который был подан в CAS, касается всех отстраненных спортсменов. Оспаривается решение об отстранении российских спортсменов. Интересы всех российских спортсменов в FIG (Международная федерация гимнастики, прим. «СЭ») представляет Федерация спортивной гимнастики России, поэтому она и подавала иск. Речь не шла и не могла идти о двух отдельных исках», — сказал Титов «СЭ».

Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под ее эгидой с 7 марта.

5 апреля на официальном сайте CAS появился пресс-релиз, в котором говорится о регистрации десяти апелляций от российских федераций