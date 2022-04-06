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Винер-Усманова считает, что российские спортсмены будут показывать мировые рекорды, несмотря на отстранения

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова считает, что российские спортсмены будут показывать мировые рекорды, несмотря на отстранения.

«Очень тяжело говорить об этом, думать об этом, находиться в этом, когда чувство несправедливости всегда преобладает над чувством справедливости. Это очень плохая история и для спортсменов, и для тренеров, для всех, кто готовит сборную России. У нас были спартакиады народов СССР, сейчас России. Мы все равно будем идти вперед и показывать мировые рекорды», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

В начале марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила от соревнований под своей эгидой всех спортсменов из России и Белоруссии.

Также большинство других федераций отстранили спорсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В настоящее время в нейтральном статусе выступают шахматисты и теннисисты.

Источник: https://tass.ru/sport/14298125
Ирина Винер-Усманова
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