Винер-Усманова считает, что российские спортсмены будут показывать мировые рекорды, несмотря на отстранения

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова считает, что российские спортсмены будут показывать мировые рекорды, несмотря на отстранения.

«Очень тяжело говорить об этом, думать об этом, находиться в этом, когда чувство несправедливости всегда преобладает над чувством справедливости. Это очень плохая история и для спортсменов, и для тренеров, для всех, кто готовит сборную России. У нас были спартакиады народов СССР, сейчас России. Мы все равно будем идти вперед и показывать мировые рекорды», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

В начале марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила от соревнований под своей эгидой всех спортсменов из России и Белоруссии.

Также большинство других федераций отстранили спорсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В настоящее время в нейтральном статусе выступают шахматисты и теннисисты.