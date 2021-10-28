Появилось видео, как Винер-Усманова с иконой провожает Дину Аверину на выступление

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова во время чемпионата мира в Японии провожала гимнастку Дину Аверину на выступление с иконой в руках.

«С Богом. С Богом», — при этом сказала она.

23-летняя спортсменка 27 октября завоевала золото в упражнениях с обручем и мячом. Она стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Турнир завершится 31 октября.

Вчера, 27 октября, Винер-Усманова высказалась по поводу выступления Дины Авериной на чемпионате мира.