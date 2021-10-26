Чемпионат мира по художественной гимнастике 2021 года: расписание соревнований
В среду, 27 октября, в японском Китакюсю стартует чемпионат мира-2021 по художественной гимнастике. Турнир завершится 31 октября.
Расписание ЧМ-2021 по художественной гимнастике
27 октября, среда
4.00 мск. Обруч, мяч (квалификация).
13.15. Обруч (финал).
14.00. Мяч (финал).
28 октября, четверг
4.00. Лента, булавы (квалификация).
13.15. Булавы (финал).
14.00. Лента (финал).
29 октября, пятница
0.50. Групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав).
30 октября
8.30. Личное многоборье.
31 октября
11.30. Группы (5 мячей, 3 обруча).
12.20. Группы (2 пары булав).
Сборную России на ЧМ-2021 по художественной гимнастике представят:
· в личном первенстве: сестры Арина и Дина Аверины;
· в командном первенстве: Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова и Мария Толкачева.
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