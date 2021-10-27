Винер-Усманова: «Дина и Арина Аверины выступили нормально, потому что судили независимые арбитры»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась по поводу выступления Дины Авериной на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Спортсменка 27 октября завоевалал золото в упражнениях с обручем и мячом.

«Опасений за результат не было и на Олимпийских играх, если бы не наша [Наталья] Кузьмина (глава технического комитета Международной федерации гимнастики — Прим. СЭ). Я не представляла, чтобы российский специалист может так судить Россию. Если честно, то выступили нормально, потому что судили независимые арбитры, которых не было раньше, поэтому и такая оценка у Дины Авериной — 29,125. Ее не было никогда — ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Россиянка стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Турнир завершится 31 октября.