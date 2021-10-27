Путин поздравил Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике

Президент России Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике.

«Вы красиво открыли «золотой» счет нашей команды, одержали убедительные победы в упражнениях с обручем и мячом, стали 15-кратной чемпионкой мира. Молодец!», — говорится в тексте поздравительной телеграммы на сайте Кремля.

23-летняя россиянка стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. ЧМ проходит в японском Китакюсю.