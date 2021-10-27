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Путин поздравил Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике

18:39
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Президент России Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике.

«Вы красиво открыли «золотой» счет нашей команды, одержали убедительные победы в упражнениях с обручем и мячом, стали 15-кратной чемпионкой мира. Молодец!», — говорится в тексте поздравительной телеграммы на сайте Кремля.

23-летняя россиянка стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. ЧМ проходит в японском Китакюсю.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12781221

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Евгений Петров все материалы автора
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