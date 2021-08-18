Израильская гимнастка Линой Ашрам рассказала о своем прозвище

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике из Израиля Линой Ашрам рассказала, откуда пошло ее прозвище «Черная Пантера».

«Когда мне было 14 лет, я участвовала в соревнованиях, и один человек из вспомогательного персонала азербайджанской спортсменки назвал меня Черной Пантерой, потому что все, кроме меня, были белокожими и русскими.

Мне нравится, что я отличаюсь от других гимнасток, что во мне есть что-то другое. Моя уникальность также выражается в цвете моей кожи и во внешнем виде, потому что ясно, что я не русская. Думаю, что это еще больше доказывает, что, несмотря на то что я не русская, я добиваюсь успехов. И в Израиле, и за рубежом с расизмом я не сталкивалась», — рассказал спортсменка Israelhayom.

Ашрам стала олимпийской чемпионкой в Токио в личном многоборье, опередив россиянку Дину Аверину. После соревнований специалисты указывали на то, что судьи были предвзяты по отношению к победительнице, учитывая ее ошибки при упражнении с одним из снарядов.

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