Гимнастка Солдатова выложила свой эффектный кульбит в голубом купальнике
12:51
Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала очередной пост в Instagram.
23-летняя спортсменка выложила старое видео, на котором она исполняет кульбит в купальнике и ныряет в воду во время отдаха.
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.
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