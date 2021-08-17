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Гимнастка Солдатова выложила свой эффектный кульбит в голубом купальнике

12:51
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала очередной пост в Instagram.

23-летняя спортсменка выложила старое видео, на котором она исполняет кульбит в купальнике и ныряет в воду во время отдаха.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.

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Роман Шишов все материалы автора

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