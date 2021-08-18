Ашрам рассказала об эмоциях после победы на Олимпиаде в Токио

Израильская гимнастка Линой Ашрам рассказала, какие эмоции испытывала после победы на Олимпийских играх в Токио.

«Той ночью после того, как мне вручили медаль, я вообще не спала. Может, подремала минут 40. Медаль была возле меня все время», — сказал Ашрам Israelhayom.

Второе место в личном многоборье заняла 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам. По ходу заключительного упражнения Ашрам уронила ленту, но все равно получила за упражнение второй по высоте балл. Сборная России по два раза подавала протесты на упражнения с участием Арины и Дины Авериных, из которых удовлетворен был лишь один.

«Оставила записку в Стене плача и читала Шему перед выходом на ковер». Как Линой Ашрам готовилась к Олимпиаде