Дина Аверина выиграла золото на ЧМ по гимнастике в упражнениях с булавами, Арина заняла второе место
Россиянка Дина Аверина выиграла третье подряд золото на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония).
Аверина набрала 27,100 балла в финале в упражнениях с булавами. Ее сестра Арина заняла второе место (26,750 балла). Бронза у Анастасии Салос из Белоруссии (26,400).
Сегодня, 28 октября, состоится еще один финал в упражнениях с лентой. Начало — в 14.00 (мск).
Вчера, 27 октября, Дина Аверина выиграла две золотые медали чемпионата мира в Китакюсю в упражнениях с мячом и обручем. Благодаря сегодняшней победе в финале упражнений с булавами россиянка стала 16-кратной чемпионкой мира.
Художественная гимнастика
Чемпионат мира
Булавы (финал)
1. Дина Аверина (Россия) — 27,100
2. Арина Аверина (Россия) — 26,750
3. Анастасия Салос (Белоруссия) — 26,400
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