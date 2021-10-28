Дина Аверина выиграла золото на ЧМ по гимнастике в упражнениях с булавами, Арина заняла второе место

Россиянка Дина Аверина выиграла третье подряд золото на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония).

Аверина набрала 27,100 балла в финале в упражнениях с булавами. Ее сестра Арина заняла второе место (26,750 балла). Бронза у Анастасии Салос из Белоруссии (26,400).

Сегодня, 28 октября, состоится еще один финал в упражнениях с лентой. Начало — в 14.00 (мск).

Вчера, 27 октября, Дина Аверина выиграла две золотые медали чемпионата мира в Китакюсю в упражнениях с мячом и обручем. Благодаря сегодняшней победе в финале упражнений с булавами россиянка стала 16-кратной чемпионкой мира.

Художественная гимнастика

Чемпионат мира

Булавы (финал)

1. Дина Аверина (Россия) — 27,100

2. Арина Аверина (Россия) — 26,750

3. Анастасия Салос (Белоруссия) — 26,400