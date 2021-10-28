Сестры Аверины вышли в финалы чемпионата мира в трех дисциплинах с лучшими результатами

Россиянки Дина и Арина Аверины вышли в финалы чемпионата мира в японском Китакюсю в трех дисциплинах, показав лучшие результаты.

Дина Аверина заняла первое место по итогам квалификации в упражнениях с лентой (23,800 балла) и булавами (28,450), она также возглавила таблицу квалификации в личном многоборье (85,175). Арина Аверина заняла второе место в квалификации в упражнениях с лентой (23,600) и булавами (27,950), она занимает вторую строчку в таблице квалификации в личном многоборье (83,650).

Сегодня, 28 октября, состоятся финалы в упражнениях с булавами (начало — в 13.15 мск) и лентой (начало — в 14.00 мск). Финал в личном многоборье пройдет 30 октября (начало — в 8.30 мск).