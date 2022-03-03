В Международном паралимпийском комитете объяснили решение отстранить россиян от Паралимиады в Пекине

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс заявил, что нежелание спортсменов и команд соревноваться с россиянами и белорусами стало главной причиной отстранения сборных России и Белоруссии от Паралимпиады в Пекине.

«К нам обращались многие комитеты, некоторые команды и спортсмены из разных национальных паралимпийских комитетов. Невозможно дать конкретную цифру, но их число было достаточно высоким, некоторые уже объявили, что не будут играть против россиян, даже если бы те были в числе нейтральных спортсменов. Юридическая позиция остается неизменной.



В чем большая разница между вчера и сегодня? Наша организация вне политики, мы хотим оставаться беспристрастными. Но как только одно государство отзовет свою команду, это будет эффект снежного кома. Мы движение, которое внимательно прислушивается к своим участникам, у нас есть еще 600 спортсменов, и мы должны обеспечить им благоприятные условия», — приводит ТАСС слова Спенса.

Вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако сегодня организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.