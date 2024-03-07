Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

7 марта, 14:15

Тарасова поделилась мнением о запрете россиянам присутствовать на церемониях открытия и закрытия Паралимпиады

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что думает о запрете паралимпийским спортсменам из России присутствовать на церемониях открытия и закрытия Паралимпиады.

«России и так не было бы на церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, потому что нас отстранили. Могли бы просто не озвучивать. Но они демонстративно заявили, что не разрешат спортсменам присутствовать на празднике. Пригласили в гости и унижают — как так можно с паралимпийцами?» — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

Ранее генассамблея МПК допустила российских и белоруссих спортсменов к участию в Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Кроме того, МПК объявил, что российские спортсмены не смогут посетить церемонию открытия и закрытия турнира. Также на награждениях нейтральных спортсменов будет звучать гимн МПК и подниматься флаг организации.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-priglasili-v-gosti-i-unizhayut-kak-tak-mozhno-s-paralimpijtsami/
Татьяна Тарасова
2
0
Читайте также
В следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют 36 команд
Двоеглазова и Лазарев победили в финале юниорского «Гран-при России»
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Литвинов нашел виновных в ситуации с Промесом, а Абаскаль не смог спастись победой в Кубке
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Москвичи подвели итоги Паралимпиады
Лимит в три иностранцы плюс «особый статус»
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина
«Калгари» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Металлург» последним на «Востоке» вышел во второй раунд
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ПКР еще не приняли окончательного решения об участии россиян в Паралимпиаде

Песков раскритиковал критерии допуска россиян на Паралимпиаду
Новости
RSS RSS
Все новости