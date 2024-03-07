Тарасова поделилась мнением о запрете россиянам присутствовать на церемониях открытия и закрытия Паралимпиады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что думает о запрете паралимпийским спортсменам из России присутствовать на церемониях открытия и закрытия Паралимпиады.

«России и так не было бы на церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, потому что нас отстранили. Могли бы просто не озвучивать. Но они демонстративно заявили, что не разрешат спортсменам присутствовать на празднике. Пригласили в гости и унижают — как так можно с паралимпийцами?» — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

Ранее генассамблея МПК допустила российских и белоруссих спортсменов к участию в Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе.