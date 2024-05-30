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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 08:30

Российский легкоатлет Калашян отреагировал на запрет участвовать в церемонии открытия Паралимпиады

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Двукратный бронзовый призер Паралимпиады Артем Калашян, который выиграл золото и бронзу в спринтерских дисциплинах на прошедшем в Кобе чемпионате мира по легкой атлетике, объяснил «СЭ», почему ему будет не обидно пропустить церемонию открытия Паралимпиады в Париже.

— Не обидно, что на церемонию открытия нашу команду не пустят?

— Я бы и не поехал. Когда на Паралимпиаде в Токио был, пожалел, что пошел на церемонию открытия. Все время ходишь, устаешь. Поэтому сейчас даже если бы было можно, то не пошел бы. Да и многие бы так поступили. Мне бы было не обидно ее пропускать, — сказал Калашян «СЭ».

Артем Калашян одержал победу в&nbsp;стометровке на&nbsp;чемпионате мира в&nbsp;Японии. «Перед поездкой в Японию нас просили не лезть в конфликты». Российские паралимпийцы прорвались на чемпионат мира по легкой атлетике

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