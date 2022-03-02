Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине

Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Также до участия в Паралимпиаде в нейтральном статусе допущены представители Белоруссии.

Российские и белорусские спортсмены будут выступать на Играх под флагом Международного паралимпийского комитета.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта. На соревнованиях будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее.