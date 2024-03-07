В МОК ответили на вопрос об участии россиян в церемонии открытия Олимпиады

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) рассказала о решении об участии российских спортсменов в церемонии открытия Олимпиады в Париже.

В сообщении МОК говорится, что о решении будет объявлено в надлежащее время, информирует ТАСС.

6 марта стало известно, что российским и белорусским спортсменам запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады.

Ранее генассамблея МПК допустила российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом медали, завоеванные атлетами из этих стран, не будут учитываться в общем зачете.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.