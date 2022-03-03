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«Глупо и нелепо!». Тихонов — о решении МПК отстранить российских спортсменов от Паралимпиады

Тихонов назвал нелепым решение МПК отстранить российских спортсменов от Паралимпиады
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета отстранить российских спортсменов от участия в играх в Пекине.

«Глупо и нелепо! Люди лишены нормальной жизни, им нужно себя проявлять. А они снимают наших спортсменов. Позор!» — сказал Тихонов «СЭ».

3 марта Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.

Напомним, вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявлял о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе.

Александр Тихонов
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