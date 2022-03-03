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Сегодня, 11:10

В Госдуме считают, что решение о недопуске российских спортсменов на Игры было принято вне правил МПК

Артем Бухаев
Корреспондент

Паралимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета не допустить спортсменов из России и Белоруссии на Игры в Пекине-2022.

«Давление спортсменов из других стран? Эндрю Парсонс вчера говорил, что было принято самое жесткое решение на основании правил Международного паралимпийского комитета. Сегодня он оказался под политическим давлением. И принял решение вне правил Международного паралимпийского комитета», — сказал Терентьев «СЭ».

3 марта Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.

Напомним, вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявлял о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе.

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