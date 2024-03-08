Песков раскритиковал критерии допуска россиян на Паралимпиаду

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал критерии допуска российских паралимпийцев на Игры в Париже.

«Плохо, плохо. Очень плохо. Но все равно надо соревноваться и побеждать», — приводит слова Пескова ТАСС.

6 марта стало известно, что российским и белорусским спортсменам запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.