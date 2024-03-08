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8 марта, 15:07

Песков раскритиковал критерии допуска россиян на Паралимпиаду

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал критерии допуска российских паралимпийцев на Игры в Париже.

«Плохо, плохо. Очень плохо. Но все равно надо соревноваться и побеждать», — приводит слова Пескова ТАСС.

6 марта стало известно, что российским и белорусским спортсменам запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Источник: ТАСС
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