МПК изменил свое решение и отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявлял о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе. Решение было изменено после специально созванного заседания правления Международного паралимпийского комитета.

«За последние 12 часов огромное количество участников связалось с нами и были очень откровенны, за что я им благодарен. Они сказали нам, что если мы не пересмотрим наше решение, то оно, вероятно, будет иметь серьезные последствия для Паралимпийских игр в Пекине. Несколько национальных паралимпийских комитетов, с некоторыми из которых связались их правительства, угрожают не участвовать в соревнованиях.



Обеспечение безопасности и защиты спортсменов имеет для нас первостепенное значение, и ситуация в олимпийских деревнях обостряется. Прежде всего мы обязаны гарантировать и контролировать организацию успешных Паралимпийских игр, обеспечивать, чтобы в спорте преобладал дух честной игры, запрещается насилие, регулируется риск для здоровья спортсменов и соблюдаются основополагающие этические принципы. Имея это в виду, а также в целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы приняли решение отказать в регистрации спортсменам из России и Белоруссии», — приводит ТАСС слова президента МПК Эндрю Парсонса.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.