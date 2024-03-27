Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Общество

27 марта, 16:23

Член паралимпийской сборной России по настольному теннису погибла во время теракта в «Крокусе»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Екатерина Попова
Екатерина Попова.
Фото Паралимпийский комитет России

Член паралимпийской сборной России по настольному теннису спорта лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Екатерина Попова погибла во время теракта в «Крокус Сити Холле». Спортсменке было 39 лет.

«Ее уход — большая утрата для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА. Своими достижениями она внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас, скорбим вместе с вами, светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Попова была мастером спорта и двукратной чемпионкой России.

«Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»

3
Читайте также
Брэдли Купер сыграл композитора Леонарда Бернстайна в фильме «Маэстро»
Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы
Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24»
Тренер «Магнитки» собрался расстрелять своего игрока и заменить судей искусственным интеллектом. Что произошло после матча «Металлург» - «Автомобилист»
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Адвокат предупредил об опасности случайно полученных денег на карту
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Анвар Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
«Динамо» и «Локо» и «Амур» продлевают договоры с лидерами
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» возложило цветы к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла»

Гафин: «Динамо» скорбит вместе со всей страной по тем, кто пострадал в «Крокусе»
Новости
RSS RSS
Все новости