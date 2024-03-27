Член паралимпийской сборной России по настольному теннису погибла во время теракта в «Крокусе»

Член паралимпийской сборной России по настольному теннису спорта лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Екатерина Попова погибла во время теракта в «Крокус Сити Холле». Спортсменке было 39 лет.

«Ее уход — большая утрата для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА. Своими достижениями она внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас, скорбим вместе с вами, светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Попова была мастером спорта и двукратной чемпионкой России.

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