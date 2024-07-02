«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Сочи», Кассьерра оформил дубль

«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Сочи» со счетом 5:2.

В составе петербуржцев дубль оформил Матео Кассьерра, по голу забили Андрей Мостовой, Александр Ерохин и Густаво Мантуан. У сочинцев отличились Марсело Алвес и Кирилл Заика.

В следующем товарищеском матче «Зенит» 5 июля сыграет с аргентинским «Тальерес Кордова», «Сочи» в этот же день встретится с «Црвеной Звездой».

Товарищеский матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 5:2 (3:2)

Голы: Кассьерра, 20 (1:0). Кассьерра, 24 (2:0). Алвес, 31 (2:1). Заика, 41 (2:2). Мостовой, 45+1 (3:2). Ерохин, 67 (4:2). Мантуан, 69 (5:2).

«Зенит»: Одоевский (Кержаков, 46), Дуглас Сантос (Караваев, 46), Горшков (Родригао, 46), Волков (Чистяков, 46), Нино (Ерохин, 46), Мостовой (Коваленко, 46), Глушенков (Васильев, 46. Бакаев, 74), Барриос (Сутормин, 46), Вендел (Сергеев, 46. Изидор, 71), Клаудиньо (Артур, 46), Кассьерра (Мантуан, 46).

2 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».