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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 08:15

Паралимпиец-легкоатлет Калашян: «На чемпионате мира в Японии можно было встретить российский флаг»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Двукратный бронзовый призер Паралимпиады Артем Калашян рассказал «СЭ», что на прошедшем в японском Кобе чемпионате мира можно было встретить российский флаг. Наша команда выступала на соревнованиях в нейтральном статусе. Калашян выиграл в Кобе золото на дистанции 100 метров и бронзу на 200 метров в классе Т35.

— Проходили ли какой-то инструктаж перед поездкой в Кобе?

— Просто говорили, чтобы ни с кем в конфликты не лезли. В таком формате.

— Ожидал какой-нибудь провокации?

— Нет. В Кобе прекрасно знали, кто мы и откуда. На этом же чемпионате мира можно было встретить российский флаг. Когда прилетаешь в аэропорт, то тебя там встречают волонтеры, которые забирают в том числе станки для толкателей и везут на стадион. Эти волонтеры клеили на станки бирки с надписью «Россия» и флагом, чтобы потом тренеры могли найти наши станки. Поэтому только форма была нейтральной.

Артем Калашян одержал победу в&nbsp;стометровке на&nbsp;чемпионате мира в&nbsp;Японии. «Перед поездкой в Японию нас просили не лезть в конфликты». Российские паралимпийцы прорвались на чемпионат мира по легкой атлетике

— Форма у вас была бирюзового цвета. Не путали с командой Казахстана?

— Нет. Конечно, хотелось бы выступать с российской символикой, но что поделаешь.

— Все прошло спокойно? Ни с кем из российской делегации инцидентов не было?

— Вообще ни одного конфликта не было. Никто ничего плохого не говорил. Все к нам хорошо относятся, — сказал Калашян «СЭ».

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