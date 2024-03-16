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16 марта, 08:29

Винер об условиях допуска россиян на Паралимпиаду-2024: «Даже не могу говорить об этом без содрогания»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала критерии участия российских спортсменов в Паралимпиаде-2024.

«И они, и даже некоторые наши спортивные руководители считают, что мы должны проглатывать унижения, неприемлемые для людей, которые родились, выросли, тренируются и выступают за нашу великую родину, — сказала Винер. — Тем более паралимпийцы — люди, которые в два раза больше преодолевают себя для того, чтобы быть спортсменами, быть в строю, тренироваться и выступать. И их так унижают. Это невозможно, я даже не могу говорить об этом без содрогания», — приводит слова Винер ТАСС.

6 марта стало известно, что российским и белорусским спортсменам разрешено участвовать на соревнованиях в нейтральном статусе, но запрещено присутствовать на церемониях открытия и закрытия Паралимпиады.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Источник: https://tass.ru/sport/20249633
Ирина Винер-Усманова
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