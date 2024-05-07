Владимира Лукина единогласно избрали почетным президентом Паралимпийского комитета России

Владимир Лукин, возглавлявший Паралимпийский комитет России (ПКР) с 1997 по 2021 год, избран почетным президентом ПКР, сообщил президент организации Павел Рожков.

«Сегодня на заседании исполкома ППКР Владимир Лукин единогласно был избран почетным президентом организации, по многочисленным предложениям, поступившим от региональных отделений и членских организаций ПКР. Он с 1997 года являлся президентом ПКР и в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства и Международного паралимпийского комитета, запрещающими российским госчиновникам занимать посты в спортивных организациях, был вынужден сложить свои полномочия в марте 2021 года, поскольку являлся заместителем председателя комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по международным делам», — приводит слова Рожкова ТАСС.

В настоящее время 86-летний Лукин преподает в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» на факультете мировой экономики и мировой политики, где работает профессором-исследователем.