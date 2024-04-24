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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 16:04

В ПКР рассчитывают на участие 108 российских спортсменов в Паралимпиаде в Париже

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Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что организация рассчитывает на участие 108 отечественных спортсменов в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

«Мы рассчитываем, что из 22 видов на Играх будут представлены 7», — цитирует ТАСС Рожкова.

Паралимпиада пройдет в столице Франции с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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