В ПКР рассчитывают, что россияне выступят в восьми видах спорта на Паралимпиаде в Париже

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российские представители восьми видов спорта на данный момент отобрались на Паралимпийские игры в Париже.

«По состоянию на конец мая, по нашим прогнозам, мы рассчитываем выступить на Паралимпийских играх в Париже в 8 видах спорта. По плаванию и настольному теннису подтверждение о завоевании лицензий на Игры от международных федераций получены, в пулевой стрельбе и тхэквондо ситуация такая же, как и в легкой атлетике — квоты завоеваны, ждем подтверждения. В теннисе на колясках и триатлоне продолжаются квалификационные отборочные соревнования. По велоспорту рассчитываем только на двухсторонние приглашения», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.