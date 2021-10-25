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Карпин отсыпается после сборной, Руй Витория спустился в подземку, у Федерера свой трамвай

Сегодня, 08:30
Дарья и Валерий Карпины, Руй Витория, Роджер Федерер. Фото Instagram
Дарья и Валерий Карпины, Руй Витория, Роджер Федерер. Фото Instagram
Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.

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