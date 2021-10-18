Солдатова в Карелии, Ефимова в осени, секрет счастья Клишиной: фото недели

Все самое интересное со страниц спортсменов за прошедшую неделю.

Жозе Моуринью и Конор Макгрегор встретились в Риме и выпили

Керлингистка Анна Сидорова показала как на самом деле создаются идеальные фото для соцсетей

Девушка Алексея Миранчука выложила редкие фото и видео в его день рождения

Четыре Березуцких на одном фото: рестораторы и футболисты

Александра Солдатова путешествует по Карелии

Юлия Ефимова наслаждается осенью в Москве

Евгения Медведева приготовила борщ вместе с Ляйсан Утяшевой

Дарья Клишина раскрыла свой рецепт счастья

Эрлин Холанн много тренируется для того, чтобы поддерживать идеальную форму