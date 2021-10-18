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Солдатова в Карелии, Ефимова в осени, секрет счастья Клишиной: фото недели

Сегодня, 08:30
Александра Солдатова, Юлия Ефимова, Дарья Клишина. Фото Instagram
Александра Солдатова, Юлия Ефимова, Дарья Клишина. Фото Instagram
Все самое интересное со страниц спортсменов за прошедшую неделю.

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