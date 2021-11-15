Остальные
Новости
Статьи   //    Остальные

Песня жены Карпина, Ефимова в родном бассейне, Бекхэм рисует мячом

Сегодня, 07:15
Дарья Карпина, Юлия Ефимова, Дэвид Бекхэм. Фото Instagram
Дарья Карпина, Юлия Ефимова, Дэвид Бекхэм. Фото Instagram
Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.

Романтическая фотосессия Александра Емельяненко и его супруги Полины

Евгений Малкин вспомнил свои детские мечты

Юлия Ефимова ходит в родной бассейн вместе со своим песиком Джаспером

Дэвид Бекхэм рисует картины с помощью мяча

«Иду за тобой». Жена Валерия Карпина Дарья записала песню перед матчем Россия — Кипр в Санкт-Петербурге

Криштину Роналду поделился милыми кадрами со своей дочерью

Дарья Касаткина завершила сезон и уехала отдыхать на Мальдивы

На Мальдивах также любит проводить много времени и Каролина Севастьянова

У защитника «Спартака» Николая Рассказова снова пополнение — в его семье родилась дочь

Дарья Клишина делится с подписчиками своим счастьем

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Россия забыла, что для попадания на ЧМ-2022 против Хорватии нужно играть в футбол
Футбольный эксперт объяснил поражение России от Хорватии
1
0