Песня жены Карпина, Ефимова в родном бассейне, Бекхэм рисует мячом

Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.

Романтическая фотосессия Александра Емельяненко и его супруги Полины

Евгений Малкин вспомнил свои детские мечты

Юлия Ефимова ходит в родной бассейн вместе со своим песиком Джаспером

Дэвид Бекхэм рисует картины с помощью мяча

«Иду за тобой». Жена Валерия Карпина Дарья записала песню перед матчем Россия — Кипр в Санкт-Петербурге

Криштину Роналду поделился милыми кадрами со своей дочерью

Дарья Касаткина завершила сезон и уехала отдыхать на Мальдивы

На Мальдивах также любит проводить много времени и Каролина Севастьянова

У защитника «Спартака» Николая Рассказова снова пополнение — в его семье родилась дочь

Дарья Клишина делится с подписчиками своим счастьем