Российская пятиборка Хураськина сообщила, что у нее нет проблем при учебе в Лондонском университете

Чемпионка мира по современному пятиборью Екатерина Хураськина рассказала, что продолжает изучать спортивный менеджмент в Лондонском университете.

«Продолжаю учиться в онлайн-формате, в июне я завершила первый модуль «Стратегический менеджмент». Затем я взяла полугодовой перерыв, а сейчас у меня начинается второй модуль — «Организация соревнований». Обострение политической ситуации на мне никак не отразилось, потихоньку учусь, сама выбираю модули. Никаких сложностей не возникло. Более того, мне весной на почту пришло письмо из университета, что если я из России или Украины, имею технические проблемы с доступом и не могу что-то открыть, то сразу должна сообщить, и мне обязательно помогут. Я еще спросила у своего куратора из университета, будут ли у меня, россиянки, какие-то трудности с учебой из-за сложной ситуации, на что получила отрицательный ответ. И больше никаких вопросов не возникало», — приводит ТАСС слова Хураськиной.

Россиянка в феврале 2022 года получила полную стипендию Всемирной академии спорта (WAoS) для изучения курса спортивного менеджмента в Лондонском университете.