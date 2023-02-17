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Матыцин назвал новую академию единоборств эффективным использованием наследия Игр в Сочи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин считает новую академию единоборств, построенную на федеральной территории Сириус, примером эффективного использования олимпийского наследия.

«Основная задача любой программы олимпийского наследия, чтобы объекты и люди, которые готовили такое громадное событие, как Олимпийские игры, потом нашли свое продолжение, были востребованы в спорте высших достижений, массовом, детско-юношеском спорте. Мы видим, как достаточно эффективно используются объекты. Академия единоборств тому пример. Да, некоторые из объектов реконструированы, но это тоже отражение реалий, и спорт в этом плане идет в авангарде. Не вижу здесь рисков, чтобы была снижена эффективность использования объектов, построенных к Олимпийским играм», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Академия была построена на базе олимпийской арены для керлинга «Ледяной куб», реконструкция объекта началась в 2020 году. За два года арена была полностью перепрофилирована. Генеральным заказчиком проекта выступили «Газпром» и фонд Социальных инициатив. В пятницу на татами академии прошли первые тренировки.

Источник: https://tass.ru/sport/17078069
Олег Матыцин
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