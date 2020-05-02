Количество тестов на коронавирус в Москве увеличилось в два раза

Количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни в Москве увеличивается и за прошедшие сутки составило 5 358. При этом число госпитализаций остается на прежнем уровне — около 1 700 пациентов в день. Отсутствие роста госпитализаций говорит о том, что вирус удается обнаружить на ранних стадиях и не допустить ухудшения состояния.

Количество проводимых в Москве исследований на коронавирус увеличилось в два раза, силами всех лабораторий проводится более 40 тысяч анализов в день.

На прошлой неделе в столице начали проводить экспресс-тесты на иммуноглобулин, проверяющий наличие антител к вирусу в организме: с 25 апреля сделано более 175 тысяч экспресс-тестов. Тестами охвачены пациенты поликлиник и больниц Москвы, включая некоронавирусные стационары. У пациентов с положительным результатом (то есть потенциально инфицированных) дополнительно брался мазок для проведения ПЦР-диагностики. Это позволило быстро выявлять бессимптомных заболевших и принять меры. Количество пациентов без признаков заболевания растет и сегодня составляет около 50 процентов.

Также в Москве выросло число референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус: сегодня их уже 14. Скорость подтверждения положительных результатов увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших.