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Роднина — о возможном допуске россиян на Азиатские игры: «Для самих спортсменов — это очень хорошая новость»

Роднина отреагировала на возможный допуск россиян до Азиатских игр-2023
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о возможном допуске российских и белорусских спортсменов до Азиатских игр-2023.

«Для самих спортсменов — это очень хорошая новость. Все-таки есть возможность выступить на Играх, — сказала Роднина «СЭ». — То, что азиаты принимают такое решение — очень хорошо. Это лишний раз доказывает, что большая часть территории России находится в Азии. Юридически нет оснований нас не допускать вообще никуда. Если говорить об олимпийском движении, они лишают возможности выступать сразу, а потом вопрос о возвращении идет полушажками. Шаг вперед — два назад. Каким-то большим прогрессом это не считаю, потому что последние полтора года российские и белорусские спортсмены не принимали участие в соревнованиях».

Также Роднина отметила, что отсутствие российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях привело к финансовым проблемам федераций.

«Уже многие федерации подвели практически под банкротство. У них появились большие финансовые проблемы. Упал интерес к соревнованиям по телевидению, они теряют рекламодателей. Самый наглядный пример — чемпионат мира по хоккею. Об этом также сообщали в Международном союзе конькобежцев. Наверно, они не хуже нас считают свой бюджет, свои финансы. Это очень напоминает историю с ПАСЕ. Когда нас громко выгоняли, долго мучали. А потом без взносов России они посчитали, что им очень тяжело существовать», — добавила она.

Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. При этом спортсмены смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Ирина Роднина
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