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Сегодня, 12:21

Российских и белорусских спортсменов допустят до Азиатских игр-2023

Сергей Разин
корреспондент
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Открытие азиатских игр.
Фото Global Look Press

Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Inside the Games.

По сведениям источника, спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. При этом спортсмены смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/18223939
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