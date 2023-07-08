Российских и белорусских спортсменов допустят до Азиатских игр-2023

Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Inside the Games.

По сведениям источника, спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. При этом спортсмены смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.