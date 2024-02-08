Зубков отметил, что отстраненные CAS участники Олимпиады в Сочи заслуживают поддержки

Бобслеист Александр Зубков считает, что российские участники Олимпийских игр в Сочи, попавшие в феврале 2018 года под санкции Спортивного арбитражного суда (CAS), заслуживают поддержки.

«Все прекрасно помнят, что в наших допинг-пробах не было обнаружено запрещенных веществ. Да, там было повышенное содержание соли, но как она туда попала, я не могу знать. Когда шла Олимпиада, мы сдавали пробы иностранному допинг-офицеру, и все было в порядке. А спустя долгое время вдруг у людей возникла необходимость вскрыть эти пробы и перепроверить, но как это делалось — непонятно. Если бы обнаружили у нас в пробах допинг, то имели бы право вынести нам наказание, не вопрос. Значит, нарушили правила и заслуживаем дисквалификации, но у нас не было найдено никаких запрещенных веществ. Когда вся эта история с перепроверкой допинг-проб началась, мы ощущали поддержку, но как только по нам вынес решение CAS, то все замолчали. Люди боялись что-то потерять и не стали дальше разбираться, кто в чем виноват», — приводит ТАСС слова Зубкова.

1 февраля 2018 года CAS вынес решение, что 11 российских спортсменов нарушили антидопинговые правила на Играх-2014. В этот список вошел Зубков, который выиграл золото в двойках и четверках. В итоге спортсмен был лишен обеих наград.

Зубков был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Сочи.