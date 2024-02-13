Гарт испытала двоякие чувства после серебра в командной гонке саночников на Олимпийских играх в Сочи

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт поделилась воспоминаниями о завоевании отечественными саночниками серебряных медалей в командной гонке на Олимпиаде в Сочи.

«Олимпиада в Сочи навсегда останется в моей памяти, это было самое яркое спортивное событие в жизни нашей страны. Я была на тех Играх с первого до последнего дня, но больше всего мне врезались в память соревнования с участием моих спортсменов. Когда наши спортсмены завоевали серебро в командной гонке, которая завершала соревнования саночников, я испытала двоякие чувства. С одной стороны, была очень рада, что еще одна награда выиграна, с другой стороны, было немного грустно, что она снова не золотая», — приводит ТАСС слова Гарт.

Командная гонка саночников на Олимпийских играх в Сочи состоялась 13 февраля. Российская сборная, за которую выступали Татьяна Иванова, Альберт Демченко, Александра Денисьева и Владислав Антонов, заняла второе место. Первой стала команда Германии, выигравшая в Сочи все золотые награды в санном спорте.