Фазель объяснил, почему считает Олимпиаду в Сочи лучшей в истории

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель считает, что Олимпийские игры 2014 года в Сочи являются лучшими благодаря хорошему расположению инфраструктуры.

«На одной стороне — качество хоккея, на другой — инфраструктура и обстановка вокруг Игр. В плане обстановки и инфраструктуры Игры в Сочи являются номером один. Весь турнир проходил в прибрежном кластере, что было очень удобно для игроков, которые могли от Олимпийской деревни пешком ходить или ездить на велосипеде при хорошей погоде на тренировки и матчи. Для спортсменов это лучшие условия за все время проведения зимних Олимпийских игр. Инфраструктура на Играх, имею в виду обе арены, была великолепной», — приводит ТАСС слова Фазеля.

Олимпийские игры в Сочи 2014 года проходили с 7 по 23 февраля. В них приняли участие 88 стран. По итогам Олимпиады Россия заняла первое место в неофициальном медальном зачете.