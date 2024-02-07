Один из организаторов церемонии открытия Игр в Сочи-2014 — о казусе с кольцом: «За этот элемент отвечали ирландские монтажники»

Борислав Володин, в 2014-м занимавший должность заместителя генерального директора Агентства по проведению церемоний, в интервью «СЭ» рассказал, почему на церемонии открытия Олимпиады в Сочи случился казус с кольцом.

— Где вы находились во время церемонии открытия?

— В центральной аппаратной. Как и все руководство штаба — Константин Эрнст, генеральный продюсер церемонии, Андрей Болтенко, режиссер-постановщик, Георгий Цыпин, главный художник церемонии открытия, Ирина Прохорова, исполнительный директор...

— Первая мысль, когда не раскрылось кольцо?

— «Не может быть!» В аппаратной наступила гробовая тишина. Мы переглянулись и так же молча продолжили смотреть шоу. Как в песне группы «Сплин»: «Мое сердце остановилось. Отдышалось немного. И снова пошло». А что тут сделаешь? Расплачешься и убежишь?

— В российскую трансляцию фрагмент с кольцом не попал.

— Режиссер Роман Бутовский мгновенно сориентировался и включил кадры с генерального прогона.

— Маленькие телевизионные хитрости.

— Ну да. А вот NBC и OBS не воспользовались резервным вариантом. Не успели или не захотели — пускай каждый решает сам.

— Так почему пятая снежинка не превратилась в олимпийское кольцо?

— Человеческий фактор. По сравнению с подвесными декорациями этот механический элемент был значительно проще в эксплуатации. За него отвечали ирландские монтажники. Как потом выяснилось, после генерального прогона они допустили ошибку при погрузке в ангар одного кольца. Никому не сказали.

— Испугались?

— Наверное. А может, осмотрели его, не обнаружили внешних повреждений и подумали — все нормально. Зачем начальство дергать? Если бы сразу сообщили, кольцо бы прямо в ангаре подняли и проверили. А так — ложка дегтя в бочке меда... Но!

— Что?

— Константин Львович здорово обыграл эту историю на церемонии закрытия. Увидел на репетиции, как танцоры сложились в олимпийские кольца, и сказал режиссеру: «Пусть одно не раскроется».

— Публика оценила.

— Да! И не только наша! Все написали, что у русских классное чувство юмора.