Один из организаторов церемонии открытия Игр в Сочи-2014 — о «Фиште»: «Репетировать начали на недостроенном стадионе. С дырявой крышей»

Борислав Володин, в 2014-м занимавший должность заместителя генерального директора Агентства по проведению церемоний, в интервью «СЭ» рассказал, в каких условиях проходили в Сочи репетиции церемония открытия Олимпиады.

— Говорят, изначально «Фишт» должен был открыться для репетиций за девять месяцев до старта Игр. На деле вышло иначе.

— Да, времени в нашем распоряжении оказалось в три раза меньше. Вот вы спрашивали про трудности. С технической точки зрения — это система подвеса. Не было ни одной репетиции, где бы все получалось идеально. Какая-то из декораций обязательно давала сбой. Что сразу ломало весь график. Те же каретки по щелчку пальцев не запустишь. Там хитрая система управления. Если что-то идет не так — она автоматически вырубается из соображений безопасности.

— Ясно.

— Другая проблема — глобальная. «Фишт». Так уж сложились обстоятельства, что репетировать мы начали на недостроенном стадионе. Как назло, зарядили дожди. А крыша еще дырявая. Утром приходишь — пол в лужах. Репетиция, естественно, откладывается. Но главное, регулярные протечки осложняли работу подвесных декораций. Каретки наполнялись водой, ночью, когда подмораживало, она замерзала.

— Как быть?

— Вместо утренней репетиции лезешь наверх, отогреваешь каретки. Затем сливаешь из них воду, сушишь, меняешь плату, чтобы не было короткого замыкания. И так изо дня в день... По стадиону мы до последнего ходили в касках. Потому что с крыши периодически падали болты, шурупы, гайки. Но это как раз нормально.

— Вы полагаете?

— Конечно. На стройке, да при таком количестве подвесных конструкций, всегда есть риск, что сверху свалится какая-нибудь железяка.

— Несчастные случаи на «Фиште» были?

— Бог миловал. У нас строго следили за техникой безопасности. Без каски, оранжевого жилета и спецобуви до работы никого не допускали.

— Как в таких условиях репетировать?!

— Спасали тренировочные ангары, которые выстроили рядом с «Фиштом». Кажется, их было пять. Там круглосуточно отрабатывали номера воздушные гимнасты, акробаты, танцоры...

— Долго вы жили в Сочи перед Олимпиадой?

— С сентября 2013-го. К полноценным репетициям с подвесными декорациями смогли приступить только в середине декабря. Но и до этого работали без выходных, в режиме нон-стоп.